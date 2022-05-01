Українські футболісти продовжують допомагати рідній країні хто чим може.

Трубін передав власну Playstation 4 зі своїм автографом на благодійний аукціон, повідомляє Trendets в Instagram.

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Стартова ціна лоту – 8000 грн. Усі виручені кошти підуть на рахунок Благодійної організації "Фонд допомоги Україні "Рух у майбутнє", яка допомагає українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Додамо, що Трубін зіграв у 18 матчах поточного сезону за Шахтар, у яких пропустив 19 голів. Наразі Анатолій разом з одноклубниками бере участь у благодійному турне разом з "гірниками".

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