"Ми могли зіграти набагато краще. Це стосується особливо в першому таймі. Бенфіка могла б витиснути з цієї гри більше, але це футбол – потрібно грати з перших хвилин.

Трубін може принести космічні гроші Бенфіці – виконавців Динамо та Шахтаря супроводжують великі суми

Зараз ми зосереджені на наступному матчі проти Порту, чемпіонаті Португалії та третьому турі ЛЧ проти Ньюкасла після міжнародної паузи.

Ми їдемо туди, щоб постаратися перемогти. Це абсолютно різні матчі, різні команди. У Порту сім ігор, сім перемог, і ми будемо думати про хороші речі, які ми зробили сьогодні, і боротися за результат.

Робота з Жозе Моурінью? Ми ще замало часу працюємо разом, але він особливий тренер з великим досвідом. Ми хочемо додати цей досвід у нашу команду", – цитує Анатолія Трубіна A Bola.

Нагадаємо, що в першому турі ЛЧ проти Карабаха Бенфіка також програла. Після двох матчів "орли" йдуть у нижній частині турнірної таблиці, маючи у власному доробку 0 залікових балів.

Бенфіка програла Челсі – повернення Моурінью на Стемфорд Брідж, шанс Судакова, Трубін ледь не привіз і покалічив свого