"Насамперед, добре, що закінчили 2021 рік на першому місці. Помітним є прогрес у всієї команди. З кожним тренуванням і грою ми ставали сильнішими. Розуміємо, чого вимагає від нас головний тренер. Плюс позитивно те, що виграли Суперкубок України. Гадаю, кожен відчуває, що щодня і додає індивідуально, і командні дії поліпшуються. Коли доведемо до автоматизму та зможемо виконувати всі вимоги, гра й результати будуть ще кращими.

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Вибір Мудрика найкращим гравцем Шахтаря у 2021 році – покращення гри в атаці? Якби виграв воротар, я був би так само задоволений! Радію за Михайла, свого друга, якого я давно знаю, ще з Академії. Гадаю, для нього це визнання вболівальників стане величезним стимулом, поштовхом уперед у плані психології. Привітав його особисто. Знаючи Михайла, впевнений, що він не зарозуміється, а працюватиме ще більше. І це дасть величезний плюс і йому, і Шахтарю.

Відновлення від травми? Безперечно, паузи даються взнаки. Найважче психологічно. Ти постійно тренуєшся і граєш, береш участь у всіх процесах, а потім випадаєш на місяць і працюєш тільки індивідуально, потім ще близько місяця набираєш потрібні кондиції. Протягом періоду травми трохи розгубились певні властивості, над якими знов потрібно було працювати, як на зборах, і підтягувати. Спочатку було важко, але з кожним тренуванням і грою все ставало краще. Зрештою я відчував, що стаю навіть сильнішим, ніж був до травми.

Завдання завжди максимальні. Для нас не буває інших місць, крім першого. Намагатимемось напрацювати гарну базу на зборах, аби завдяки цим фізичним і психологічним навичкам, коли поновиться сезон, нам було легше. Матимемо місяць, щоб відточити всі-всі необхідні компоненти. Вони необхідні, аби в другій частині сезону демонструвати ще видовищнішу гру", – цитує Трубіна офіційний сайт Шахтаря.

Додамо, що Анаталій провів 18 матчів за "гірників" у поточному сезоні, в яких пропустив 19 голів, а в 6 з них втримав ворота на замку.

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