"Мені здається, Мудрику потрібно бути більш стабільним, відчувати впевненість у собі. Коли він відчує цю впевненість, яка прийде через правильні дії, він покаже команді, що йому можна довіряти, можна дати передачу у складній ситуації.

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Тому йому, як і всім, ще потрібно прогресувати у цьому плані і показувати більш стабільну, зрілу гру. Думаю, що з кожним матчем він буде прогресувати і ставати кращим", – сказав Трубін для каналу BurBuzz.

Нагадаємо, нещодавно Мудрик став героєм для Шахтаря, допомігши забити вирішальний гол Монако у плей-офф Ліги чемпіонів.

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