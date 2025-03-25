– Ми пригадуємо, які були інтерв'ю після поразки на Євро від Румунії. Сьогодні не було такої якоїсь жорсткої розмови?

– Та ні. Після Румунії в нас було ще два матчі, щоб змінити ситуацію, і ця розмова була потрібна. І, як ми могли побачити, вона допомогла, бо після цього були перемога й нічия. Ми не вийшли з групи, але психологічно це також дало поштовх.

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А зараз був такий сум, тому що все завершилося, в нас не буде ще однієї можливості. Тому ні, жорсткої розмови не було, просто були обговорення того, чого нам не вистачило.

– Футбольна громадськість розділилася. Одні говорять: шкода, що ми не потрапили до дивізіону А, інші: Бельгія показала наш рівень – що ми насправді зараз команда дивізіону В. На твою думку, за своїм рівнем ми заслуговуємо грати в елітному дивізіоні? Чи дійсно наш рівень – дивізіон В?

– Цікаве питання. Я вважаю, що ми можемо грати з топ-збірними, і чим більше в нас буде можливості грати проти топзбірних, тим краще буде для нас, гравців, і для команди.

Якби нам вдалося вийти в дивізіон А, то у нас в одній групі могли б бути, наприклад, Франція, Іспанія, Німеччина. Тому я дуже розчарований, бо була велика можливість грати з топ-збірними через два-три дні кожен місяць.

– З Францією ми зіграємо у відборі ЧС-2026. Що скажете про нашу групу, де також є Ісландія й Азербайджан? Які шанси української команди – знову друге місце й плей-офф?

– Ось бачите, це наш якийсь неправильний настрій, менталітет. Це те ж саме, що було після першої гри. Потрібно налаштовуватися на кожну гру.

Всі ми пам’ятаємо, що грали з Францією, були і перемоги, і нічиї. Тому потрібно налаштуватися, і все можливо. Кожна окрема гра – це щось нове, і в кожній окремій грі можна перемогти будь-якого суперника. Звичайно, ми всі розуміємо рівень Франції, що буде дуже важко. Але я вважаю, що все можливо, і ще є в нас час до вересня. Буде дуже цікаво.

З Ісландією ми також грали, був важкий поєдинок, тому я вважаю, що не буде легких прогулянок із жодною збірною, бо всі хочуть вийти на чемпіонат світу й представляти свою країну, – сказав Трубін у ефірі "Футбол 2.0".

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