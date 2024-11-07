Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін не зміг оминути увагою скандал, який розгорівся після матчу 4-го туру Ліги чемпіонів проти Баварії.

Видання A Bola оприлюднило післяматчевий коментар Анатолія Трубіна. Втім, скандал заключався в іншому – у тексті його назвали росіянином. Пізніше цю помилку виправили.

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Нагадаємо, що Бенфіка мінімально програла Баварії (0:1), а Трубін став одним з головних героїв гри. Зокрема, портал Sofascore оцінив виступ українця у 8,7 бала – воротар здійснив 9 сейвів. Загалом Анатолій зіграв у 14 матчах за Бенфіку в цьому сезоні, в яких пропустив 11 голів, а в 6 іграх втримав ворота на замку.

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