"Якщо брати в загальному, то мені подобається чемпіонат Англії. Але все, що пишуть в газетах – це чутки. Нехай люди пишуть, мені це нецікаво, я відпочивав від футболу. Зосереджений на своїй грі в Шахтарі", – зазначив Трубін у коментарі FootballHub.

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Раніше повідомлялось про серйозну зацікавленість Інтера у трансфері Трубіна. Також інтерес до голкіпера приписують Челсі, Арсеналу та Байєру.

До слова, Трубін провів 20 матчів у складі Шахтаря у 2020 році, 8 з яких провів на нуль, в середньому здійснивши 3,14 сейви за гру.

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