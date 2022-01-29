Голкіпер "гірників" Анатолій Трубін зізнався, якими поєдинками донеччани можуть пишатися, а про які краще забути.

"Найневдаліший матч на євроарені – це, мабуть, перший поєдинок із Шерифом у Лізі чемпіонів, коли ми програли 0:2 на виїзді. Найневдаліший матч в УПЛ – поразка від Олександрії (1:2).

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Щодо найкращого матчу, то це, напевно, перемога над Динамо у матчі за Суперкубок України (3:0). А найкращий поєдинок у Лізі чемпіонів... Напевно, із Реалом у Мадриді. По грі з нашого боку був хороший матч, але, на жаль, результат 1:2 бажає кращого", – сказав Трубін у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, у поточному сезоні Анатолій провів у рамці воріт "гірників" 18 поєдинків у всіх турнірах, в яких пропустив 19 голів. Ще у шести матчах йому вдалось зберегти свої ворота у недоторканості.

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