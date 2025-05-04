Бенфіка переграла Ешторіл (2:1) у 32 турі чемпіонату Португалії. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Португалії, 32-й тур

Ешторіл – Бенфіка – 1:2

Голи: Заносело, 78, – Аурснес, 7, Отаменді, 35

Нереалізований пенальті: Беграоуі, 66 (Ешторіл)

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У першому таймі Анатолій Трубін просто спостерігав за грою зі свого воротарського майданчика. В українського голкіпера абсолютно не було роботи. А ось Бенфіка два шанси реалізувала і повела у рахунку.

По перерві Трубіну довелося включатися у гру. На 66 хвилині арбітр призначив пенальті на користь Ешторіла. Анатолію вдалося парирувати удар. Але все ж зберегти ворота сухими не судилося. Бенфіка пропустила на 78 хвилині, хоча перемогу втримала.

"Орли" мають 78 балів, а Спортінг набрав 75 пунктів. "Зеленим" ще доведеться зіграти у поточному турі.