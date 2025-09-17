"Хочу повідомити всім уболівальникам Бенфіки, що ми щойно досягли домовленості з Бруну Лаже, який залишає посаду тренера Бенфіки. Я хотів би подякувати Бруну за все, що він намагався зробити, за все, що він зробив для Бенфіки та за всю його відданість нашому клубу цього року. Але, на жаль, настав час, і ми розуміємо, що потрібно змінювати команду.

Гол Кащука, асисти Судакова і сейви Трубіна у відеоогляді матчу Бенфіка – Карабах – 2:3

Щодо наступного тренера: ми, звісно, розраховуємо, що новий наставник вже в суботу сяде на лаву запасних у Віла-даш-Авеш", – цитує Кошту офіційний сайт Бенфіки.

Нагадаємо, 16 вересня Бенфіка у першому турі основного етапу Ліги чемпіонів поступилася Карабаху, хоча ще під час матчу вела 2:0 – підсумковий рахунок 2:3.

Карабах шокував Бенфіку в українському шоу на Да Луж, спаплюживши Судакову дебют мрії – Кащук приніс перемогу після 0:2