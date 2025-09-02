На офіційному сайті Бенфіка повідомила про перехід Люкебакіо: 27-річний нападник збірної Бельгії, який нещодавно грав проти України у плей-офф Ліги націй, підписав контракт з "орлами" до 2030 року.

Севілья отримає за угодою з Бенфікою 20 мільйонів євро. В контракті також передбачені бонуси у розмірі чотирьох мільйонів євро, які залежать від досягнення певних цілей. Бенфіка і Севілья поділять витрати, пов’язані з виплатами солідарності клубам, які брали участь у підготовці Люкебакіо.

Іспанці також зможуть розраховувати на 15% від майбутнього перепродажу гравця. У контракт Доді включена клаусула у розмірі 50 мільйонів євро.

Люкебакіо приєднався до Севільї у 2023 році. Він відіграв за іспанський клуб у 68 матчах, в яких забив 17 голів та віддав три асисти.

Додамо, що за Бенфіку виступають Анатолій Трубін та Георгій Судаков.

