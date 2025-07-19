Трубін став незамінним у Бенфіці – вже виконує нову функцію в команді (ВІДЕО)
Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін сприяє адаптації новачку команди Амару Дедічу.
Воротар Бенфіки Анатолій Трубін Допомагає новим гравцям освоїтись у колективі – цього разу він виконав роль перекладача для Амара Дедіча.
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Як повідомляє Record, під час обіду в клубній їдальні Трубін допоміг партнеру зорієнтуватися в меню. Українець перекладав інгредієнти омлету, які озвучувала працівниця кухні, і передавав Дедічу інформацію.
Цей епізод потрапив у відео, яке Бенфіка опублікувала в соцмережах. Уболівальники оцінили такий жест підтримки з боку Трубіна, який сам нещодавно проходив адаптацію після переїзду до Португалії. Зараз він активно користується португальською та вже допомагає іншим.
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