Воротар Бенфіки Анатолій Трубін Допомагає новим гравцям освоїтись у колективі – цього разу він виконав роль перекладача для Амара Дедіча.

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Як повідомляє Record, під час обіду в клубній їдальні Трубін допоміг партнеру зорієнтуватися в меню. Українець перекладав інгредієнти омлету, які озвучувала працівниця кухні, і передавав Дедічу інформацію.

Цей епізод потрапив у відео, яке Бенфіка опублікувала в соцмережах. Уболівальники оцінили такий жест підтримки з боку Трубіна, який сам нещодавно проходив адаптацію після переїзду до Португалії. Зараз він активно користується португальською та вже допомагає іншим.

O tradutor Trubin ️



Acham que o Amar Dedić já sabe o que é uma tosta ? mista?



@SLBenfica #LigaPortugal #LigaPortugalBetclic #SLB pic.twitter.com/KFtwpxKiUh — Liga Portugal (@ligaportugal) July 17, 2025

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