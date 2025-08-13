Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін не втрачає голову після надуспішного початку кампанії 2025/26.

"Орли" здолали Спортінг у Суперкубку Португалії, а потім двічі Ніццу в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Трубін досі не пропустив жодного гола, проте стримано реагує на цей успіх.

Відомі всі пари плей-офф Ліги чемпіонів: Трубін знову зіграє проти Моурінью

"Кожна перемога важлива, але жодна не розслабляє. Я ціную кожен такий вечір, але дивлюся далі. Це момент радості, який нагадує: попереду ще довгий шлях", – написав Трубін у соцмережах.

Цікаво, що в нинішнє трансферне вікно фігурували чутки про відхід 24-річного українця з Бенфіки, але наразі він залишається "залізним" №1 команди Бруну Лаже. Контракт Трубіна з "орлами" чинний ще три роки, а ціна за Transfermarkt складає 28 млн євро.

Трубін знову не пропустив і допоміг Бенфіці вийти у вирішальний раунд відбору ЛЧ – "орли" розчавили Ніццу 4:0