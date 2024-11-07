Воротар Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував матч 4-го туру Ліги чемпіонів проти Баварії, в якому став одним з найкращих гравців.

"Це була найважча гра, яку ми зіграли у цьому сезоні, проти однієї з найбільших команд світу, на чудовому стадіоні з чудовою атмосферою. Нам було дуже важко.

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Ми наполегливо працювали, щоб досягти позитивного результату, але припустилися кількох невеликих помилок. Зрештою, з'являється відчуття, що ми могли зробити більше наприкінці, адже за рахунку 0:1 завжди можна було забити та здобути 1 очко.

Здійснив кілька сейвів... Я завжди намагаюся зіграти на нуль. На жаль, Мусіала зумів нам забити. Чи вплине цей матч на майбутню гру з Порту? Не думаю, що це вплине на команду", – поділився Трубін у коментарі A Bola.

Додамо, що Бенфіка мінімально програла Баварії (0:1), а Трубін став одним з головних героїв гри. Зокрема, портал Sofascore оцінив виступ українця у 8,7 бала – воротар здійснив 9 сейвів.

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