Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін не відстає від Георгія Судакова у внеску для команди.

Сьогодні, 16 вересня, Бенфіка у рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів приймає Карабах. Матч розпочався о 22:00.

Судаков відзначився двома асистами в матчі Ліги чемпіонів (ВІДЕО)

Український хавбек Георгій Судаков та голкіпер Анатолій Трубін вийшли у стартовому складі "орлів".

Судаков вже на початку зустрічі відзначився двома асистами, а Трубін після пропущеного гола на 30-й хвилині продемонстрував чудові воротарські якості.

Спершу Каді пробивав у ближній кут до правої стійки – Трубін відбив м’яч, а за мить Марко Янковіч пробив з меж штрафного у лівий кут, але і тут український голкіпер був на висоті. Подвійний сейв від Трубіна!

