"Не хочу говорити, що це моя заслуга, тому що перш за все – це заслуга наших воїнів. Сьогодні рівно рік, як почалася повномасштабна війна, тому хочу висловити їм велику подяку – без них, їхніх зусиль, не було б цього матчу і футболу в Україні.

Сейви Трубіна в серії пенальті у відеоогляді матчу Ренн – Шахтар – 2:1 (4:5 пен)

Друге – це командна робота. Було стільки зроблено до матчу, що залишилося тільки виконати. Дуже вдячний кожному, хто грав, хто вболівав – кожному вболівальнику, хто був на стадіоні або в Україні. Ми це все відчуваємо.

Шахтар був командою воїнів, які не хотіли програвати. Ми дуже сподіваємося, що ця перемога додасть впевненості та радості нашим українцям і наша головна мета – перемога – попереду", – цитує Трубіна Tribuna.

Зауважимо, що Анатолій став головним героєм матчу Ренн – Шахтар, відбивши три пенальті у післяматчевій серії. Вже сьогодні "гірники" дізнаються наступного суперника в Лізі Європи.

Шахтар у серії пенальті здолав Ренн і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи – автогол врятував "гірників", Трубін став героєм