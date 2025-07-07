Український голкіпер Анатолій Трубін є найбільш оплачуваним гравцем команди, повідомляє Capology.

Трубін відверто прокоментував чотири пропущені голи на Клубному ЧС: "Залишиться назавжди"

За інформацією джерела, найбільшу річну зарплату в лісабонському клубі отримував Ренату Санчес — 6,92 мільйона євро. Проте футболіст був в оренді з ПСЖ, і більшість його зарплати виплачував саме клуб із Франції. Фактично ж найвищу зарплату тепер має Трубін, оскільки Ренату вже покинув команду.

Анатолій отримує річний оклад у 3,85 мільйона євро – стільки ж заробляли Артур Кабрал та Анхель Ді Марія, які уже також покинули клуб.

Додамо, що у сезоні 2023/24 Трубін провів 51 поєдинок, 21 з яких завершив без пропущених м’ячів. У його пасиві – 54 пропущені голи.

Челсі дотиснув Бенфіку та вийшов у 1/4 фіналу КЧС – Трубін став антигероєм попри серію сейвів, матч зупиняли через грозу