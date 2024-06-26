"Ребров подякував усім. Сказав, що ця команда може набагато більше і навіть такий поганий досвід буде для нас сильним поштовхом, тому що багато молодих хлопців. Для нас буде великим уроком, що на цьому турнірі грати потрібно з перших секунд і з першого матчу.

Україна – Бельгія – 0:0 – відеоогляд останнього матчу команди Реброва на Євро-2024

Чесно кажучи, атмосфера в команді була одна з найкращих, яка в мене була. Якщо були якісь проблеми – вирішували разом. Після невдалих ігор сумували разом, тому це справжня сімʼя. Дуже прикро. Майже місяць минув, і час пролетів за одну мить. Є емоції та відчуття несказанності.

Тренерський штаб говорив про це (що Словаччина і Румунія можуть грати на нічию – прим.). Ми розуміли, що вони не будуть робити щось своє, тому що для них нічия – ідеальний рахунок", – цитує Трубіна tribuna.

Україна вилетіла з Євро-2024 після рівної битви проти Бельгії – цікаві ідеї, велике бажання, історична невдача