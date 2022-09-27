"Вважаю, що старт сезону досить непоганий. Але це лише початок, і немає причин розслаблятися. Щодня роблю все від себе залежне там, де я максимально корисний і потрібний. Нічого не змінилося у моїх глобальних планах на професійне життя. У мене з дитинства була ціль грати у топ-чемпіонатах, але перед цим обов'язково потрапити до першої команди Шахтаря та вийти на поле під гімн Ліги чемпіонів.

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Знаю, яке значення для маленького хлопчика мають люди-приклади. Як Шевченко, який колись потрапив до Мілана. Або Чигринський, якого купила Барселона. Одна з моїх цілей – стати таким прикладом. Щоб у хлопців, які тільки починають грати у футбол, була віра, що кожен українець може побудувати успішну міжнародну кар'єру. Зараз не дуже думаю саме про реалізацію цієї мети. Просто щодня на 101% працюю над собою", – цитує Трубіна sportarena.

Нагадаємо, що 21-річний голкіпер наразі виступав виключно за Шахтар. За першу команду донеччан" Трубін вже встиг провести 62 матчі, 28 з яких завершив без пропущених м'ячів. Також в активі Анатолія 3 матчі в складі національної збірної України.

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