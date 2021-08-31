"Про себе не хочу говорити, нехай говорять інші. Жора Бущан заслужено став першим номером. Він показав себе майже ідеально, а як воно буде далі – подивимося.

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Він пройшов через помилки з Францією і Німеччиною, добре зіграв з Іспанією. Плюс я невдало зіграв з Бахрейном. На Євро трапилось все заслужено. Я продовжував працювати на тренуваннях, не давати Жорі розслаблятися.

Ніхто не знав до останнього, хто буде першим номером у збірній. Якщо ти не граєш, ти повинен допомогти партнеру, щоб він добре зіграв", – розповів Трубін для каналу BurBuzz.

Нагадаємо, Бущан та Трубін через травми залишились поза заявкою збірної України на найближчі матчі. Петраков викликав трьох воротарів – Бойка, Різника та Пятова.

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