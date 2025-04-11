"Півтора року в Португалії. Нова мова, культура і ритм життя стали не викликом, а можливістю для росту. Португальці вражають своєю щирістю та гостинністю – це дуже нагадує українців.

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Хоча до їхнього стилю водіння досі звикаю – тут потрібно не лише дивитись навколо, а ще й вміти передбачати майбутнє", – написав Трубін на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Анатолій Трубін перейшов до Бенфіки влітку 2023 року з донецького Шахтаря за 10 мільйонів євро. У нинішньому сезоні 23-річний воротар провів 41 матч за клуб, пропустив 43 голи та оформив 17 "кліншитів". Контракт українця з "орлами" розраховано до 30 червня 2028 року.

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