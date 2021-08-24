Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін може повернутись на поле у дуже короткий термін.

Журналіст Олег Ящук у своєму Instagram поділився цікавою новиною щодо відновлення Анатолія Трубіна після нещодавнього пошкодження.

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"Трубін уже почав тренуватись за індивідуальним графіком. Ускладнень після операції нема, все оптимістично. За 2-3 тижні повернеться в обойму", – написав журналіст в Instagram. До слова, раніше повідомлялось, що голкіпер Шахтаря відновлюватиметься близько 1,5 місяця – до цього озвучувались ще довший термін.

До слова, Анатолій провів 7 матчів у поточному сезоні у складі Шахтаря, пропустивши в них 5 м'ячів та втримавши ворота на замку в 3 зустрічах.

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