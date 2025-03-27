Анатолій Трубін може втратити місце в основі Бенфіки після повернення зі збірної України.

Наставник Бенфіки Бруну Лаже ще не визначився з основним голкіпером на наступний матч чемпіонату Португалії.

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Анатолій Трубін може опинитися на лаві запасних у грі проти Жил Вісенте, адже конкурент українського голкіпера Самуел Соареш приємно вразив тренера лісабонського клубу, повідомляє Correio da Manhã. Натомість Трубін останнім часом регулярно припускався помилок.

Додамо, що Анатолій вже втратив статус основного воротаря в збірній України, поступившись місцем у воротах на матчі проти Бельгії Андрію Луніну. Цього сезону в Трубіна 38 матчів у всіх турнірах за Бенфіку, в яких він пропустив 40 м'ячів та 16 раз зберіг ворота "сухими".

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