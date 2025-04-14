У 29-му турі чемпіонату Португалії Бенфіка на власному полі зустрічалась з Арокою (1:1). Рахунок і відеоогляд матчу – на "Футбол 24".

Чемпіонат Португалії, 29-й тур

Бенфіка – Арока – 2:2

Голи: Кекчу, 60, Павлідіс, 79 – Ялчин, 72 (пен.), Веверсон, 90+5

Лісабонці повели в рахунку лише після години гри, однак не змогли втримати перевагу – гості зрівняли з пенальті. Невдовзі Бенфіка знову вийшла вперед, однак у компенсований час Трубін пропустив – цей м'яч і встановив остаточний рахунок у матчі 2:2.

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Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі та провів весь матч. Воротар збірної України відбив три удари, виграв єдиноборство в повітрі, перехопив подачу та продемонстрував точність у передачах (78%, 14 із 18). Портали WhoScored і SofaScore оцінили його гру на 6,5 та 6,9 відповідно – це дев'ятий та восьмий результат у команді.

Варто додати, що наразі Бенфіка та Спортінг мають однакову кількість очок у турнірній таблиці чемпіонату Португалії – по 69. Команда суперників українця випереджає завдяки кращій різниці м’ячів.

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