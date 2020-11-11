Воротар Шахтаря Анатолій Трубін думає не лише про футбол, і його можна зрозуміти.

Марина Галаган, яка забрала серце Анатолія Трубіна, святкувала свій день народження. До привітань, звичайно, долучився і її зірковий коханий.

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"Рідна моя, вітаю тебе із днем народження. Люблю тебе", – написав 19-річний голкіпер донецького клубу в Instagram, прикріпивши спільне фото.

Нагадаємо, Анатолій яскраво зарекомендував себе чудовою грою у матчі Ліги чемпіонів Шахтар – Інтер (0:0). Через хворобу Андрія Пятова саме Трубін виконував обов'язки головного голкіпера "гірників".

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