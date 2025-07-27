Трубін позбавив Моурінью трофея – українець відзначився благородним жестом (ВІДЕО)
Бенфіка і Фенербахче розіграли Кубок Ейсебіо (3:2). Читайте подробиці на "Футбол 24".
Кубок Ейсебіо
Бенфіка – Фенербахче – 3:2
Голи: Актюркоглу, 38, Павлідіс, 42, Араужо, 82 – Кахвечі, 45, Ен-Несірі, 60
Бенфіка організувала і провела традиційний передсезонний міні-турнір, який був заснований у 2008 році – Кубок Ейсебіо. Цей розіграш турніру став 13-м в історії – "орли" запросили в якості гостя Фенербахче.
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Перед початком матчу Анатолій Трубін відзначився благородним жестом – він подарував юному вболівальнику свою футболку. Український воротар провів сильний матч – вже на 14-й хвилині він запобіг голу у свої ворота після удару Ен-Несірі.
У першому голі Фенербахче, який стався за рахунку 2:0, Трубін не винен: Кахвечі отримав занадто багато часу і простору. Турки зрівняли рахунок у контратаці, коли ворота Бенфіки захищав уже дублер українця Соареш – Бруну Лаже зробив у перерві чотири заміни, включаючи Трубіна.
Переможний гол на 82-й хвилині після розіграшу стандарту забив захисник Томас Араужо.