Кубок Ейсебіо

Бенфіка – Фенербахче – 3:2

Голи: Актюркоглу, 38, Павлідіс, 42, Араужо, 82 – Кахвечі, 45, Ен-Несірі, 60

Бенфіка організувала і провела традиційний передсезонний міні-турнір, який був заснований у 2008 році – Кубок Ейсебіо. Цей розіграш турніру став 13-м в історії – "орли" запросили в якості гостя Фенербахче.

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Перед початком матчу Анатолій Трубін відзначився благородним жестом – він подарував юному вболівальнику свою футболку. Український воротар провів сильний матч – вже на 14-й хвилині він запобіг голу у свої ворота після удару Ен-Несірі.

У першому голі Фенербахче, який стався за рахунку 2:0, Трубін не винен: Кахвечі отримав занадто багато часу і простору. Турки зрівняли рахунок у контратаці, коли ворота Бенфіки захищав уже дублер українця Соареш – Бруну Лаже зробив у перерві чотири заміни, включаючи Трубіна.

Переможний гол на 82-й хвилині після розіграшу стандарту забив захисник Томас Араужо.