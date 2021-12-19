"Запрошення Де Дзербі? Це крок уперед для всього Шахтаря. Минуло вже півроку. Він відкриває мене по-новому, розкриває ще більше потенціалу. Так із кожним гравцем.

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Він не дає нікому розслабитись, постійно вимагає, щоб у нас все було ідеально. Коли під час матчу поруч з лавкою вирують емоції, тебе самого розпирає, хочеться допомагати команді", – сказав Трубін у коментарі Футбольному Формату.

Анатолій цього сезону провів 18 матчів у воротах "гірників", з яких 6 відстояв на нуль.

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