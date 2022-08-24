"Чи сумував за УПЛ? Звісно! Я не грав у офіційних поєдинках 9 місяців і дуже сумував за цим. Перед матчем був навіть легкий мандраж. Радію, що все пройшло добре, однак засмучений результатом. Чи позначився ранній початок матчу на виступі Шахтаря? Я б не сказав, що надто позначилось. Поле, м'яч і все інше в нас із Металістом 1925 було однаковим, тож усі в рівних умовах. Єдине, було дуже спекотно і поле не було вологим, тому й м'яч ходив не швидко.

Феноменальне марнотратство Мудрика у відеоогляді історичного матчу Шахтар – Металіст 1925

Чого забракло до перемоги? Останнього паса, останнього дотику, аби забити. Відсутність голів – заслуга захисту Металіста 1925 чи проблеми з реалізацією в Шахтаря? Мені здається, 50 на 50. Суперник виконав велику роботу, добре обороняючись усю гру, проте й нам забракло холоднокровності. Цей матч таки був першим після довгої перерви, слід працювати далі", – наводить слова Трубіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Шахтар та Металіст 1925 не змогли виявити сильнішого, розписавши безгольову нічию.

Шахтар втратив очки вже на старті сезону, не зумівши обіграти Металіст 1925