Воротар Бенфіки Анатолій Трубін відзначився 6 сейвами в матчі проти Віторії Гімараєш та оформив свій 18-й сухий матч в сезоні.

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Така гра українського голкіпера не залишила байдужими представників чемпіонату Португалії, які визнали екс-гравця Шахтаря найкращим воротарем 30-го туру в лізі. Про це офіційно повідомили в соцмережі X.

Українець потрапив у символічну збірну туру ще з трьома своїми одноклубниками по Бенфіці: там також знайшлось місце захиснику Альваро Каррерасу, півзахиснику Флорентіно та нападнику Вангелісу Павлідісу.

Додамо, що після 30 турів Бенфіка йде на другому місці в турнірній таблиці чемпіонату Португалії, маючи в активі 72 очки. Стільки ж залікових балів у Спортінга, але "леви" мають кращу різницю забитих та пропущених голів.

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Трубін феєричними сейвами допоміг Бенфіці здобути розгромну перемогу – "орли" продовжують боротьбу за чемпіонство