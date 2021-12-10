Трубін потрапив у символічну збірну року U-20 – поруч зірочки Барселони та збірної Англії
Голкіпер Шахтаря отримує міжнародне визнання за сильну гру у 2021 році.
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) сформувала символічну збірну року з молодих гравців (до 20). Воротарем у цій команді поставили Анатолія Трубіна, який був основним голкіпером Шахтаря та дебютував у збірній України.
"Я ж не заробляю мільйони": Трубін – про прогрес своєї зарплатні за останній рік
Символічна збірна року U-20
Голкіпер: Анатолій Трубін (Україна, Шахтар)
Захисники: Бенуа Бадіашіль (Франція, Монако), Ерік Гарсія (Іспанія, Барселона), Нуну Мендеш (Португалія, ПСЖ)
Півзахисники: Джуд Беллінгем (Англія, Борусія Д), Педрі (Іспанія, Барселона), Едуардо Камавінга (Франція, Реал), Букайо Сака (Англія, Арсенал)
Форварди: Родріго (Бразилія, Реал), Мейсон Грінвуд (Англія, МЮ), Джамал Мусіала (Німеччина, Баварія).