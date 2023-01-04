Лондонці мають на меті підписати ще одного гравця збірної України.

Воротар Шахтаря Анатолій Трубін привернув увагу Тоттенхема, повідомляє Express.

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36-річний французький голкіпер "шпор" Уго Льоріс став все частіше припускатися серйозних помилок, тож у клубі хочуть зробити ставку на більш молодих виконавців.

Лондонці давно спостерігають за українцем, а останні два сезони у єврокубках дозволили Анатолію зарекомендувати себе якнайкраще. Контракт Трубіна з донеччанами чинний до літа 2024 року – в Тоттенхемі вважають, що цей фактор може допомогти їм у переговорному процесі, щоб угода обійшлась якомога дешевше.

Нагадаємо, у поточному сезоні Трубін провів за Шахтар 18 матчів, в яких пропустив 21 м'яч (ще у 5 зустрічах відстояв на нуль). Transfermarkt оцінює гравця в 11 млн євро.

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