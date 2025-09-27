Бенфіка приймала Жил Вісенте в 7-му турі чемпіонату Португалії. Результат та звіт матчу за участю 2 українців читайте на "Футбол 24".

Анатолій Трубін та Георгій Судаков розпочали у старті проти сенсації чемпіонату Португалії. Жил Вісенте виграв 3 тури поспіль і відставав від Бенфіки всього на одне очко.

Трубін може принести космічні гроші Бенфіці – виконавців Динамо та Шахтаря супроводжують великі суми

На старті зустрічі команді Моурінью довелося несолодко. Вже на першій хвилині Трубін здійснив подвійний сейв. Незабаром "орлам" не допомогло нічого. Антоніу Сілва порушив правила перед самісіньким карним майданчиком. Луїш Естевеш вліпив у воротарський кут – Трубін не врятував, за що явно отримає порцію критики. Щоправда, цього штрафного взагалі не мало бути. У розвитку атаки був очевидний фол проти того-таки Сілви, однак судді "задрімали".

Бенфіка не розгубилась і вже до середини тайму сама опинилиась попереду. Дубль оформив найкращий бомбардир лісабонців Вангеліс Павлідіс. Спочатку грек підчатував рикошет, а потім реалізував пенальті за фол проти Люкебакіо. Трубін налякав, впавши на газон. Виходили лікарі, Соареш розминався, але все минулось – Анатолій уникнув травми.

Команда Моурінью довела справу до перемоги, але як же жалюгідно це виглядало! Бенфіка перед рідними трибунами почала відверто грати на утримання рахунку. Поперечина, 7 сейвів Трубіна – господарі дивом встояли. Натомість самі "орли" по перерві награли на сміховинні 0,08 очікуваних голів.

Судаков у такому матчі загубився і не міг проявити свої найкращі риси. Георгія зняли на 80-й хвилині, коли Моурінью вже увімкнув тотальний автобус. Трубін пропустив ще раз, але Бенфіку врятував VAR і офсайд на 6 сантиметрів. Жил Вісенте точно заслужив бодай очко, проте навіть 7 компенсованих не допомогли гостям. Догравали вони в меншості – горе-джокер Евертон отримав дві жовті і покинув поле раніше.

2:1 – Бенфіка набирає трудові 3 очки і вискакує на другу сходинку чемпіонату Португалії. Попереду в "орлів" виїзд до Челсі в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів (30 вересня).

