"Це був не той результат, якого ми хотіли, але команда розпочала гру добре. Я думаю, що ми створили багато моментів у першому таймі і заслуговували забити. Арока добре вийшла на другу половину, Трубін зробив щонайменше один хороший сейв. Моя команда знала, як реагувати, тому що ми повинні були здобувати результат.

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Гадаю, ми могли б краще контролювати гру під завісу, а також краще захищатись в останньому епізоді. Отже, рахунок 2:2, я тут, щоб прийняти нічию та сказати, що команда все ще залежить від свого настрою. Попереду у нас залишилося п'ять ігор, п'ять фіналів, і ми маємо діяти так само, як у попередні місяці", – наводить слова Лаже прес-служба Бенфіки.

Нагадаємо, Трубін пропустив фатальний гол на 90+5-й хвилині. Бенфіка втратила 2 очки і дозволила Спортінгу зрівнятися на вершині таблиці чемпіонату Португалії.

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