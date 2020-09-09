Трубін переконаний, що збірна України U-21 не показала свій максимум у матчі проти Фінляндії
20:12 - Читать на русском
Голкіпер Шахтаря та збірної України Анатолій Трубін U-21 поділився враженнями від перемоги над однолітками з Фінляндії (2:0).
завершено
Юхим Конопля 22’
Данило Сікан 45+1’
22’ Юхим Конопля
45+1’ Данило Сікан
"Хороші емоції, тому що виграли. При тому, не пропустили, що важливо. Це додало впевненості лінії оборони. Добре діяли, були моменти. Якби реалізація була трохи краща, могли і три, і чотири голи забивати.
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Все добре. Отримали бажаний результат", – сказав Трубін для ТК Футбол 1.
Незважаючи на те, що Україна U-21 впевнено переграла фінів (2:0), шанси на вихід на Євро-2021 залишаються примарними.
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