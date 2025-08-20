"Вдруге беру участь у кваліфікації до ЛЧ, і вона ніколи не буває легкою. З Шахтарем було складно, зараз теж непросто.

Трубін скромно оцінив свою суперсерію на старті сезону та вихід у вирішальний раунд кваліфікації ЛЧ

Якщо говорити про команду Моурінью, там зібрані дуже сильні футболісти. Тим більше, ми чудово розуміємо, що таке турецькі фанати і наскільки важко буде грати на виїзді.

Очікується серйозне випробування, тож ми максимально готуватимемось", – заявив Трубін для ютуб-каналу Футбол TIME.

До слова, гра між Фенербахче та Бенфікою відбудеться сьогодні, 20 серпня, у Туреччині. Старт о 22:00.

Бенфіка вирвала перемогу проти аутсайдера – Трубін ледь не привіз гол і врятував, втримавши клін-шит