Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін знову провів чудовий поєдинок на європейській арені. Цього разу проти Фейєнорда (1:1).

21-річний українець змусив про себе говорити Францію після стикових матчів Ліги Європи. У першому поєдинку 1/8 фіналу проти нідерландців кіпер видав низку сейвів, ставши головним героєм "гірників".

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Особливої уваги заслуговує ефектний порятунок на 64 хвилині, який у своїх соцмережах опублікувала прес-служба ЛЄ. Данілу ударом головою перекидав Анатолія, але той зумів, зокрема й завдяки своєму росту, врятувати Шахтар. Загалом в активі Трубіна мінімум 5 сейвів.

Окрім суперсейву голкіпера збірної України, УЄФА також відзначив гру Метта Тернера проти Спортінга (2:2), Клаудіо Браво проти МЮ (1:4), Антоніо Адана з Арсеналом (2:2) й Антоні Моріса з берлінським Уніоном (3:3).

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