Бенфіка на офіційному сайті повідомила про трансфер Вангеліса Павлідіса з АЗ Алкмаар.

Яремчук визначив два фактори, через які не зміг реалізувати себе в Бенфіці: "Не кожен футболіст проходить через таке"

Трансфер обійшовся "орлам" у 18 млн євро + 2 млн бонус. Також АЗ отримає 10% від наступного продажу гравця, а в контракті прописана клаусула у 100 млн євро.

Додамо, що Павлідіс провів у минулому сезоні в складі АЗ Алкмаар 46 матчів, у яких відзначився 33 голами та 6 результативними передачами (34 поєдинки та 29 м'ячів у Ередивізі).

Герой дня: Грузія проти нього не мала жодних шансів – був зіркою легендарного Атлетіка, роздягнув "хлопчиків у трусиках"