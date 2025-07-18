Бенфіка орендувала у Астон Вілли Енцо Барренечеа, інформує офіційний сайт лісабонського клубу. Оренда передбачає право викупу в кінці сезону – опціон може перетворитися на зобов'язання залежно від цілей. Як інформує Maisfutebol, сума оренди становить 3 мільйони євро. "Орли" зможуть викупити гравця за 12 млн євро.

Циганков може стати одноклубником Трубіна – трансфер не відбудеться за однієї умови

Астон Вілла також матиме право на отримання 30% з подальшого перепродажу Енцо, але її частка складе не більше 10 млн євро.

Аргентинський півзахисник тепер носить футболку з п'ятим номером, під яким раніше виступали Рубен Аморім, Фейса, Вертонген і Морато. Він виступав за такі клуби, як Фрозіноне, Ювентус, Сьйон і Ньюеллс Олд Бойз.

Барренечеа двічі отримував виклик до збірної Аргентини, але так за неї поки і не дебютував.