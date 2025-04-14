Видання A Bola проаналізувало гру українського голкіпера у поєдинку 29-го туру чемпіонату Португалії проти Ароки (2:2).

"Бездоганний виступ Трубіна в один із тих важких днів, коли воротар проводить багато часу, спостерігаючи за грою здалеку, але іноді йому доводиться вступати в боротьбу.

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Він здійснив три чудові втручання (на 19-й, 47-й та 51-й хвилинах) і нічого не зміг вдіяти з пропущеними голами: один з пенальті, а інший з лінії штрафного майданчика", – резюмували журналісти A Bola.

Нагадаємо, вирішальний гол Бенфіка пропустила на 5-й доданій до матчу хвилині й попри однакову кількість очок зі Спортінгом втратила можливість обійти конкурента на вершині турнірної таблиці чемпіонату Португалії.

До слова, Трубін у поточному сезоні провів за "орлів" 42 матчі у всіх турнірах, в яких пропустив 45 голів (у 17-ти поєдинках відстояв "на нуль").

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