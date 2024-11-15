Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін останнім часом часто зазнавав критики від уболівальників через невпевнені дії на футбольному полі. Відомий португальський журналіст Мігель Перейра на своєму YouTube-каналі "5 Minutos à Benfica" проаналізував гру нашого земляка у поточному сезоні й оголосив свій вердикт.

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Фахівець розібрав кожен із 12 пропущених голів українцем і дійшов висновку, що його немає за що критикувати. На думку експерта, більшість м'ячів були забиті з близької дистанції після помилок гравців захисту. Перейра зазначив, що українець у деяких з цих епізодів міг зіграти краще, але якихось грубих помилок він не допускав. Тож критика на адресу Анатолія, на його думку, є безпідставною.

"Я вірю в нього, вірю, що в нього є все для того, щоб прогресувати. Наразі воротар – це далеко не найбільша проблема Бенфіки", – констатував Перейра.

Нагадаємо, у поточному сезоні Трубін зіграв за Бенфіку 15 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 12 голів (у 6 поєдинках відстояв "на нуль").

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