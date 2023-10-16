Воротар збірної України Анатолій Трубін похизувався своїм виступом у грі проти Північної Македонії у кваліфікації до Євро-2024.

"Дуже важлива перемога для всієї України. Показали, що ми одна команда, одна нація! Кожен в збірній виклався на максимум.

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Кожен гравець долучився до такого результату. Кожен вболівальник ділився з нами потужною енергією підтримки. Ви просто космос", – підписав Трубін відео зі своїми сейвами у своєму Instagram.

Нагадаємо, що саме воротар збірної України був визнаний "Левом матчу", кілька разів врятувавши команду від пропущеного гола. Завдяки надійній грі Трубіна "синьо-жовті" перемогли Північну Македонію (2:0).

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