Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін є одним з найперспективніших голкіперів у Європі.

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До списку Wonderkids також потрапив і 20-річний воротар Шахтаря Анатолій Трубін. Українець зіграв у трьох матчах групового етапу, в яких пропустив 9 м'ячів. Нагадаємо, Шахтар посів останню сходинку у групі та попрощався з єврокубками.

У нинішньому сезоні УПЛ Трубін зіграв у 12-ти поєдинках та пропустив 8 м'ячів.

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