Трубін оформив розгромний "кліншит" за Бенфіку – команда українця ділить вершину
Жил Вісенте приймав Бенфіку в матчі 24-го туру Ліги Португалії (0:2). Рахунок та огляд матчу – на “Футбол 24”.
Чемпіонат Португалії, 24-й тур
Жил Вісенте – Бенфіка – 0:3
Голи: Аурснес, 22, Белотті, 51, Ді Марія, 90+6 (пен.)
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У попередньому турі чемпіонату Португалії, який Бенфіка також проводила на виїзді, команда ледь не втратила перемогу, забивши вирішальний гол наприкінці матчу. Як і минулого разу, Анатолій Трубін знову вийшов у стартовому складі лісабонців.
Бенфіка відкрила рахунок уже на 22-й хвилині завдяки зусиллям Фредріка Аурснеса. У першому таймі гості повністю контролювали гру, тому біля воріт Трубіна не виникало серйозних моментів. На 51-й хвилині Бенфіка подвоїла перевагу – відзначився Андреа Белотті.
На шостій доданій хвилині Ді Марія заробив пенальті, який сам і реалізував, поставивши крапку в матчі. Трубін провів на полі всі 90 хвилин, здійснив два сейви й отримав оцінку 7.3 від SofaScore. Завдяки перемозі "орли" наздогнали Спортінг на вершині таблиці, маючи по 62 очки.
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