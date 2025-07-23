Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання Річарда Ріоса, якого дуже хотів бачити в Ромі головний тренер Джан П'єро Гасперіні. Повідомляється, що колумбієць поставив підпис під п'ятирічним контрактом, а його клаусула склала 100 млн євро.

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Підписання Ріоса стало для Бенфіки найдорожчим в історії клубу – "орли" заплатили за півзахисника 27 млн євро. Це на два мільйони євро більше, ніж сума, яку лісабонці віддали Фейєнорду за півзахисника Оркуна Кьокчу в 2023 році.

Ріос розпочав кар'єру у футзалі, завдяки чому навчився грати під тиском, думати і діяти в тісних просторах. Його життя тісно переплітається з численними вигаданими чутками, однією з яких є те, що Ріос – позашлюбний син Шакіри. В Інтернеті можна знайти інформацію про те, що півзахисник – плід кохання між колумбійською поп-зіркою і пуерторіканським співаком Освальдо Ріосом. Однак ці чутки безпідставні.

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