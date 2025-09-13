Бенфіка та Санта-Клара зіграли матч 5-го туру чемпіонату Португалії (1:1). Рахунок та огляд поєдинку – у цій новині на "Футбол 24".

Напередодні всі українські вболівальники з нетерпінням чекали цього матчу, адже хотіли побачити, чи зможе новачок Бенфіки Георгій Судаков уже в першому ж поєдинку після включення до заявки "орлів" дебютувати у стартовому складі. Однак наставник Бруну Лаже не пішов на такий крок і залишив екс-хавбека Шахтаря у запасі.

Натомість голкіпер Анатолій Трубін очікувано вийшов із перших хвилин. Уже в дебюті зустрічі він двічі врятував Бенфіку від пропущених м’ячів. Також перший тайм відзначився вилученням гравця Санта-Клари – Пауло Віктора, який отримав червону картку за грубий фол проти Томаса Араухо, тож "орли" продовжили в більшості.

Після перерви наставник команди українців знову не потішив наших уболівальників виходом Судакова на поле. І нарешті господарі скористалися чисельною перевагою – на 59-й хвилині відзначився Павлідіс, зробивши рахунок 1:0!

І вже на 72-й хвилині Лаже нарешті випустив Судакова, замінивши ним Шельдерупа. Та, на жаль, у компенсований час Бенфіка пропустила. Гол вийшов доволі прикрим: Отаменді хотів скинути м’яч головою на Трубіна, але не дотягнувся і впав. Анатолій, вийшовши занадто високо, не зумів перехопити передачу, і суперник спокійно відправив м’яч у сітку.

Таким чином Бенфіка втратила перемогу, задовольнившись лише нічиєю. Для Трубіна цей пропущений м’яч став завершенням його серії "сухих" матчів.

