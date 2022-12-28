Трубін назвав топ-клуб АПЛ своєї мрії – там якраз планується зміна зіркового голкіпера
08:00 - Читать на русском
Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін не соромиться говорити про свої великі амбіції.
Воротар "гірників" і збірної України раніше заявляв про прагнення грати в АПЛ, а тепер уточнив клуб.
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"Манчестер Юнайтед. Мені подобається чемпіонат Англії, вважаю його найсильнішим. За цю команду вболіваю з дитинства", – зізнався Трубін в коментарі Fantastic Football.
Мрії 21-річного кіпера Шахтаря можуть виявитися не такими далекими від реальності. МЮ якраз роздумує над прощанням з Давідом Де Хеа, контракт якого завершується влітку 2023-го.
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