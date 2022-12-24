"Чи готую я себе до того, що в один день перейду в інший клуб, інший чемпіонат? Не те, що готую. Скоріше, розумію, що в кар’єрі гравця бувають різні етапи.

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Не приховую, що мрію спробувати свої сили в АПЛ. Мені приємно регулярно грати в Лізі чемпіонів.

Але це означає лише те, що я кожен день буду максимально тяжко працювати в Шахтарі, а там футбол винагородить командним і індивідуальним успіхом", – сказав Трубін в інтерв'ю виданню Український футбол.

Нагадаємо, Анатолій – вихованець Шахтаря. У поточному сезоні провів за донеччан 18 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 21 гол (у 5 поєдинках відстояв на нуль).

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