"Найбільш значущий для мене це, ясна річ, дебют за Шахтар у матчі з Маріуполем. Це те, чого ти прагнеш з шести років. Ще з академії про це мрієш, розуміючи, що потрапляють до першої команди одиниці. Тому досягти такого дуже приємно, і ти відчуваєш гордість, що в тебе це вийшло.

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Також, звісно, ​​виокремлю дебют у Лізі чемпіонів. До того ж це була перша перемога в турнірі з Шахтарем. Це турнір, у якому зібрані найкращі команди. А це був матч ще й проти мадридського Реала, який ми виграли з рахунком 3:2 в Іспанії на полі Королівського клубу.

Також були хороші матчі проти Інтера, проти Монако та й у чемпіонаті України були хороші поєдинки. Але дебютний матч за Шахтар і переможний поєдинок проти Реала – на цей момент найбільш значущі для мене", – розповів Трубін у інтерв'ю Sportarena.

Зазначимо, що Анатолій дебютував за Шахтар 26 травня 2019 року, ставши наймолодшим воротарем в історії "гірників".

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