"Якщо брати Україну – це мій одноклубник Андрій Пятов. Якщо брати весь світ, то це Едерсон з Манчестер Сіті, тер Штеген з Барселони і Мануель Нойєр із Баварії. Вони дуже здорово грають ногами, зберігають спокій, навіть перебуваючи під тиском, і демонструють високу точність.

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Зараз майже всі команди намагаються контролювати м'яч і виходити з оборони через короткий пас, тож гра ногами для воротаря є дуже важливою. Це ж стосується і гри на виходах: якщо голкіпер вміє розрахувати траєкторію польоту м'яча, правильно оцінити ситуацію, впевнений і надійний, це може істотно полегшити роботу захисникам, особливо коли доводиться грати з командами, які сповідують силовий футбол.

Але при цьому, вважаю, акцентувати увагу на якісь одній якості не можна – має бути баланс. Можна бути ідеальним в якомусь ігровому компоненті, але якщо є прогалини в інших напрямках, то дуже складно бути успішним і на щось претендувати. Все повинно бути в комплексі, воротар повинен бути універсалом", – сказав Трубін у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Зауважимо, Анатолій був визнаний найкращим гравцем "гірників" у 2020 році. Він встиг відіграти 13 матчів за клуб, з яких 5 відстояв на нуль.

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