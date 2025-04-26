"Найемоційніші матчі? Можливо, назву два таких. Це найперший матч на професійному рівні, тому що ти взагалі не знаєш що і як. Для тебе це все у новинку. Ти дуже переймаєшся, не спиш перед грою. Ці думки що і як буде… Тоді дуже сильно хвилювався, але після гри, коли ми перемогли, було дуже велике задоволення і я зрозумів, що дійсно на правильному шляху.

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І, звичайно, перша гра у Лізі чемпіонів проти Реала. Це також було щось неймовірне. Хвилювання, якийсь мандраж перед грою був великий, але після, коли ми перемогли, було таке задоволення і радість, що неможливо описати", – сказав Трубін у своєму Instagram.

Нагадаємо, Анатолій Трубін дебютував на дорослому рівні 25 травня 2019 року в матчі Шахтаря проти Маріуполя (4:0). У поточному сезоні голкіпер провів 43 поєдинки за Бенфіку, пропустив 45 голів та оформив 18 "кліншитів".

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